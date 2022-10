“No carrinho de supermercado vem cada vez menos, e é por isso que é cada vez mais difícil chegar ao fim do mês”, afirma a coordenadora do Bloco de Esquerda.

A coordenadora do Bloco de Esquerda apelou este sábado ao Governo para que “ouça o país” antes de apresentar o Orçamento do Estado para o próximo ano e considerou que a ideia da maioria dialogante “ficou enterrada logo no início”.