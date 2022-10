Decidam-se: ou se salva o planeta ou se baixa a conta da luz

Encerrar centrais a carvão e centrais nucleares para, em nome do amor ao ambiente, ficar totalmente dependente do humor do regime russo é uma loucura que só um militante do PCP pode ainda aplaudir.

No último domingo, o Jornal da Noite da SIC abriu com a notícia dos protestos em França. Objectivo: lutar – e cito – “contra a escalada dos preços e a inacção climática”. Infelizmente, faltou explicar um pormenor importante tanto a quem estava a ver as notícias em casa como a quem se manifestava nas ruas: neste momento da nossa História, ser em simultâneo contra a subida estratosférica dos preços de energia e a favor de uma acção climática mais vigorosa é querer ter sol na eira e chuva no nabal – uma ideia infantil, totalmente alheada da realidade e absolutamente ignorante das consequências da guerra da Ucrânia e das origens do conflito.