Bolsonaro aproxima-se de Lula nas sondagens a 10 dias das eleições

A dez dias da segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, o actual Presidente, Jair Bolsonaro (PL), continua a encurtar a distância para o seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo dados divulgados pelo Datafolha e pela Folha de São Paulo, neste momento, o candidato do Partido dos Trabalhadores obteria 49% do total dos votos, quatro pontos à frente do candidato do Partido Liberal.

Em sondagens realizadas na semana passada pelo Datafolha, Lula da Silva contava com o apoio de 49% dos eleitores, enquanto Bolsonaro somava 44%, um ponto percentual a menos do que na divulgada esta quarta-feira — ponto esse que, dada a proximidade dos resultados percentuais, faz a diferença.

Quatro por centos dos participantes na sondagem confirmaram que votarão nulo ou em branco, enquanto apenas 1% confessou que ainda não escolheu a quem atribuir o seu voto.

Por sua vez, a oscilação da margem de erro da elaboração deste tipo de sondagens faz com que o candidato do PT varie entre os 47% e o 51% das intenções de voto, enquanto o candidato do PL pode variar entre os 43% e os 47%. O número mais alto de Bolsonaro acaba por igualar o número mais baixo de Lula, provando a aproximação entre ambos.

Estes dados favorecem o actual Presidente, já que, no limite, poderia haver um empate técnico entre os dois candidatos, pela primeira vez desde ao início desta campanha, embora este seja um cenário “estatisticamente improvável”, segundo o Datafolha. Enquanto isso, o número de indecisos (1%) poderá fazer, efectivamente, a balança pender para um dos lados, bem como a percentagem de pessoas que votariam nulo ou em branco (4%).

Ao todo, entre os eleitores que, na primeira volta, votaram em Simone Tebet (PDT), que ficou em terceiro lugar, 34% expressam a intenção de votar agora em Lula da Silva. Por sua vez, 29% mostram apoiar Bolsonaro enquanto outros 21% referem que não pretendem apoiar nenhum dos candidatos. Quanto aos eleitores de Ciro Gomes (PDT), quarto na primeira volta, 33% afirmam apoiar Lula da Silva, 44% Jair Bolsonaro e 21% nenhum dos dois.

Na primeira volta, realizada no passado dia 2 de Outubro, Lula da Silva obteve 48,4% dos votos válidos e Bolsonaro 43,2%.