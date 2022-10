Duelo sobre covid, corrupção e fake news no debate entre Lula e Bolsonaro

Primeiro embate na campanha para a segunda volta das presidenciais no Brasil, que se disputam a 20 de Outubro, ficou marcado por muitas trocas de acusações, mas teve clima mais moderado do que os debates da primeira volta.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) lançaram mão do arsenal de acusações mútuas e chamaram um ao outro de mentiroso no primeiro debate do segundo turno das eleições, promovido pelo jornal Folha de São Paulo, UOL, TV Band e TV Cultura, este domingo. Lula reforçou os ataques à incompetência do rival e à má gestão na pandemia de covid-19 e na economia, enquanto Bolsonaro insistiu na estratégia de vincular o petista à corrupção. O ex-Presidente repetiu críticas à Operação Lava Jato, que o levou à prisão — as suas condenações foram depois anuladas.