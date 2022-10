Bolsonaro recebe 85 vezes mais que Lula em doações de campanha na segunda volta

O actual Presidente arrecadou 24 milhões de reais contra 285 mil reais do seu rival. O candidato do PT tem recorrido ao Fundo Eleitoral público para financiar campanha.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, continua a liderar a arrecadação de doações de campanha, faltando duas semanas para a segunda volta das eleições presidenciais, que se disputam no dia 30 de Outubro. Até agora Bolsonaro conseguiu 24 milhões de reais (4,6 milhões de euros) contra 285 mil reais do seu adversário (55,3 mil euros), Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja quase 85 vezes mais.