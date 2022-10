O Presidente desvaloriza abusos sexuais; políticos, MP e juízes idem

Marcelo Rebelo de Sousa escandalizou-nos com as suas tiradas sobre os números apurados pela Comissão Independente para os abusos sexuais na Igreja Católica. O país inteiro assistiu atónito às reviravoltas explicativas das palavras iniciais, mas aquelas eram claras. Na verdade, nunca pretenderam desvalorizar o sofrimento das pessoas abusadas. Iam mais na linha de argumentar “estão a ver? Afinal a Igreja Católica, comparada com as outras, até é menos má. Brandos costumes e tal”.