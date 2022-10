Oposição anuncia moções de censura ao Governo de Emmanuel Macron

As duas maiores forças políticas da oposição em França anunciaram que vão apresentar moções de censura ao Governo depois de este ter decidido aprovar o Orçamento do Estado para 2023 sem votação parlamentar.

O executivo liderado por Élisabeth Borne recorreu a um artigo da Constituição francesa, o 49.3, que permite fazer passar uma lei sem que ela seja sujeita à apreciação dos deputados.

Já se esperava esta decisão há vários dias. A coligação que apoia Emmanuel Macron tem maioria relativa na Assembleia Nacional e corria o risco de ver a oposição rejeitar a sua proposta e aprovar alterações significativas em matéria de política fiscal e despesa pública.

“No momento em que falamos, ao sexto dia de debate [orçamental], um grande número de alterações ainda está por analisar”, justificou Borne há pouco no hemiciclo. “Esta decisão é a escolha da responsabilidade, porque devemos dar ao país um Orçamento coerente com os compromissos assumidos perante os franceses: sem aumento de impostos, sem aumento do défice”, disse a primeira-ministra.

Acto contínuo, tanto a União Nacional como a Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES, coligação informal de esquerda) anunciaram a apresentação de moções de censura.

Trata-se de uma reacção relativamente habitual por parte da oposição sempre que o Governo recorre ao artigo 49.3 – o que já aconteceu por 89 vezes desde o início da Quinta República, em 1958. Apesar de a maioria relativa da coligação presidencial não eliminar à partida o risco de queda do executivo, também não é sinónimo de sucesso das moções de censura.

Mesmo que os 151 deputados da NUPES e os 89 da União Nacional se coliguem para votar favoravelmente um ou ambos os textos (o que está muito longe de ser uma certeza), as duas forças não têm o número suficiente de eleitos para alcançar a maioria absoluta necessária (289). A bola estará, por isso, no campo d’Os Republicanos, com 62 deputados.

“O macronismo tornou-se autoritarismo”, acusou a líder da bancada parlamentar d’A França Insubmissa, Mathilde Panot, que já esta quarta-feira entregou a sua moção de censura no Parlamento. O partido liderado por Jean-Luc Mélenchon, candidato derrotado nas últimas presidenciais, especulava há dias sobre a utilização desse artigo e chamou-lhe “uma brutalidade”. Ainda dentro da coligação informal de esquerda, o líder da bancada comunista disse que o recurso ao artigo 49.3 era “uma vergonha”, enquanto o homólogo socialista afirmou que representa “uma crise profunda do parlamentarismo”.

Pela União Nacional, que deverá dar entrada com a moção de censura esta quinta-feira, Jean-Philippe Tanguy disse que o partido pretende apresentar um texto “muito consensual” para conseguir os votos de outras bancadas. “O Governo está perdido e não sabe para onde levar o país”, afirmou à televisão BFM.

O Orçamento para 2023 foi apresentado no fim de Setembro e começou a ser discutido no Parlamento na semana passada. Os partidos, incluindo os que apoiam Macron, apresentaram quase 3500 propostas de alteração, das quais 102 foram adoptadas.

Élisabeth Borne sublinhou esta quarta-feira no hemiciclo que o Orçamento agora aprovado já inclui as alterações aprovadas nos últimos dias, a maioria apresentadas pela bancada macronista ou pelos Republicanos. “Esta decisão não é o fim do debate sobre o projecto de lei de Finanças para 2023. O debate continuará no Senado como na Assembleia Nacional. E a cada etapa manteremos intacta a nossa vontade de diálogo, o nosso dever de acção e o nosso espírito de responsabilidade”, afirmou a primeira-ministra.

De acordo com os media franceses, o Governo poderá voltar a recorrer ao 49.3 nos próximos dias para fazer aprovar uma lei sobre o financiamento da Segurança Social, que também é contestada pela oposição. A Constituição prevê que esse artigo seja utilizado apenas uma vez por cada sessão legislativa, mas abre uma excepção precisamente para os Orçamentos e leis de Finanças.

A decisão governamental desta quarta-feira segue-se imediatamente a uma greve convocada pelos sindicatos de esquerda que ficou longe de alcançar a adesão esperada.