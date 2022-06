Tentar perceber as eleições francesas

O que está em jogo é a maioria absoluta do Presidente Macron. O resto é pouco relevante

A pergunta que faremos no domingo à noite não é se Emmanuel Macron foi eleito Presidente, mas se o foi com maioria absoluta ou relativa. É o que determinará as consequências políticas das presidenciais. Jean-Luc Mélenchon jamais será primeiro-ministro, como diz, mas poderá ter sucesso na outra frente: enfraquecer Macron.