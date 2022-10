Em família: chocolates, jogos, escorregas e banda desenhada para um Big Bang em cheio

FESTIVAIS

Chocolat Festival Portugal

20 a 23 de Outubro

Vila Nova de Gaia presta honras ao chocolate. No quarteirão cultural World of Wine (WOW) tem lugar a primeira edição europeia do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, nascido em 2009 no Brasil.

María Jiménez (Países Baixos), Clay Gordon (EUA), César de Mendes (Brasil), Helen López (Espanha), Spencer Hyman e Chantal Coady (Reino Unido), Julia Zotter (Áustria) e Adalberto Luís (São Tomé e Príncipe) são alguns dos nomes convidados a mostrar de que é feito o mundo do chocolate, num programa para todas as idades onde entram provas, degustações, palestras, demonstrações culinárias, workshops e espectáculos.

As portas estão abertas das 14h às 22h, excepto no primeiro dia, das 18h às 22h. A entrada no evento é gratuita (algumas actividades do programa paralelo são pagas).

Big Bang

21 e 22 de Outubro

Ideal “para quem tem ouvidos curiosos e espíritos destemidos”, palavras da organização, o Festival de Música e Aventura para Públicos Jovens volta a instalar-se no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O evento junta compositores, músicos e performers, promovendo o contacto com géneros musicais que vão do experimental à electrónica, passando pelo jazz e até pela música erudita.

A Orchestrascope de Filipe Raposo, Pedro Carneiro e Jovem Orquestra Portuguesa; o RoundAbout #Indrė da Zonzo Compagnie; os espectáculos Castor e Pollux: Considerate Lilia de Inês Campos & Teia Campos e Tryphon do Duo Mathis; o Projecto Nómadas: Soundpainting de Milly Groz & Orquestra dos Navegadores; e a instalação sonora Artificialia de Matthew Steinke são alguns dos momentos nas pautas desta 12.ª edição, a que se juntam oficinas para explorar sons e danças.

Sexta e sábado, a partir das 10h, com entradas até 4,50€.

Iberanime

22 e 23 de Outubro

É mais uma voltinha ao universo da cultura pop japonesa. O Iberanime assenta arraiais na Exponor, em Matosinhos, com dois dias recheados de cosplay, anime, manga, IA!Plus e gaming.

Entre tradições e rituais, com um pé na realidade e o outro na ficção, há espaço para meia centena de actividades (detalhadas aqui) e encontros com celebridades como Shao Dow, Mika Kobayashi, Papa Cosplay ou Robert Regonati. Na festa estão também artes marciais, concertos, workshops e concursos (karaoke incluído).

Sábado e domingo, a partir das 10h, com bilhetes entre 15€ e 55€ (dia) e 18€ a 70€ (passe).

BANDA DESENHADA

Amadora BD

20 a 30 de Outubro

Numa 33.ª edição desenhada entre Portugal e França e encorpada por 13 exposições que se desdobram entre o Ski Skate Park, a Galeria Municipal Artur Bual e a Bedeteca da Amadora, destacam-se as comemorações dos 60 anos do Homem-Aranha e um novo espaço dedicado aos gamers, com lugar para videojogos, clássicos de arcada, cosplay, etc.

Os Portugueses de Olivier Afonso & Chico; 4 Quartos (e são nossos!) de Joana Mosi, Patrícia Guimarães, Elléa Bird e Blanche Sabba; Armazém Central de Régis Loisel e Jean-Louis Tripp; e a Balada para Sophie de Filipe Melo e Juan Cavia são alguns dos outros traços do festival, que alinha também apresentações, lançamentos, sessões de autógrafos, palestras e workshops.

De segunda a quinta, das 10h às 19h; e sexta a domingo, das 10h às 20h, com entrada diária a 3€ e passe geral a 10€. Programa completo aqui.

DIVERSÃO

Aquashow Indoor

A partir de 20 de Outubro

Vem anunciado como o “primeiro parque temático coberto da Península Ibérica” e promete pôr Quarteira nos píncaros da diversão à moda do Verão, num complexo que traz no cardápio piscinas para todas as idades e feitios (ondas incluídas), escorregas, jactos de água, jacuzzi, circuitos, escalada e, até, uma Ilha da Aventura.

A animação tanto passa por bóias, tornados e quedas livres, como por uma versão mais spa, com direito a fonte de gelo, banho turco e sauna. À oferta aquática juntam-se as zonas a seco, com actividades desenhadas entre o Playground, o circuito de arborismo Desafio do Céu e a restauração.

O parque está aberto todos os dias, das 10h30 às 19h. As entradas diárias custam 45€ (dos três aos cinco anos), 55€ (seis aos 12) e 65€ (adulto), valores sujeitos a descontos para bilhetes parciais.

TEATRO

O Céu Não Lhes Responde

19 a 23 de Outubro

É de olhos postos nos movimentos migratórios que a ESTE - Estação Teatral estreia a sua nova criação, apontada a maiores de 12 anos. Versa sobre Saeed e Narine, dois refugiados vindos de “países distintos e imaginários” (mas que estabelecem pontes com os mapas reais), que se fazem ao caminho com a bagagem cheia de coragem e esperança.

A jornada será longa e cheia de obstáculos mas o instinto de sobrevivência leva-os a avançar e a atravessar fronteiras, procurando a estabilidade noutros lugares. “Um encontro com o futuro, onde a felicidade de quem parte também está nas mãos de quem acolhe”, nota o comunicado.

Em cena no Auditório da Moagem, no Fundão, com sessões de quarta a sábado, às 21h30, e domingo, às 17h. A entrada custa 6€.

MÚSICA

O Anel do Unicórnio - Uma Ópera em Miniatura

23 e 24 de Outubro

Com libreto de Ana Lázaro, composição de Martim Sousa Tavares e encenação de Ricardo Neves-Neves, numa produção do Teatro do Eléctrico, esta ópera em miniatura (para maiores de seis anos) conta a história de Pedro Patê, um filho de dois cantores, que vive dentro de uma ópera. Com uma orquestra a pautar cada gesto que faz, o rapaz tem um sonho: descobrir um truque mágico que silencie esta banda sonora com um simples estalar de dedos.

Em cena no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, domingo, às 16h, e segunda, às 10h30 e 14h30, com bilhetes a 5€.

Pinóquio

22 e 23 de Outubro

O boneco de madeira esculpido por Gepeto, que ganhou vida e a quem o nariz cresce sempre que mente, é a personagem principal da peça musical criada pela Gatem - Espelho Mágico a partir do clássico de Carlo Collodi.

Nesta versão encenada por Céu Campos, que presta homenagem ao circo e aos palhaços, Pinóquio quer ser um “menino de verdade”, trazendo ao peito valores como a sinceridade, a coragem e a generosidade.

Para ver no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, sábado, às 21h, e domingo, às 17h, com bilhetes a 5€.

ACTIVIDADES

Espatários: Esgrima com História

23 de Outubro

Domingo, das 10h às 12h30 e das 15h às 17h30, o Castelo de Palmela é palco de demonstrações de esgrima. Ali se concentram associações de praticantes de Esgrima Histórica de vários pontos do país, para dar a conhecer a arte nas vertentes artística e desportiva. Uma iniciativa com entrada livre, promovida pela Esgrima Sadina com o apoio da autarquia.

Vianacon - Convenção de Jogos de Tabuleiro Modernos

21 a 23 de Outubro

Durante três dias, o Centro Cultural de Viana do Castelo transforma-se num enorme tabuleiro para jogos deste tempo, cortesia da associação cultural e artística ArtMatriz.

Em cima da mesa estão torneios, desafios, construções em família e quizzes, mas também sessões de anedotas, palestras, workshops, lançamentos de jogos e encontros com editores, criadores e designers.

As portas estão abertas sexta, das 15h às 19h; sábado, das 10h às 24h; e domingo, das 10h às 19h, com entrada livre. O programa detalhado pode ser consultado aqui.