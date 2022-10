Atenção gulosos: está a chegar ao WOW o Chocolat Festival

O quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia recebe, de 20 a 23 de Outubro, a primeira edição do Chocolat Festival Portugal, um evento que conta com workshops , showcookings e palestras lideradas por especialistas e chefs nacionais e internacionais do mundo do chocolate.

Entre 20 e 23 de Outubro, todos os caminhos vão dar ao quarteirão cultural World Of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia, que vai pôr em destaque um dos alimentos mais amados pela população mundial. O chocolate, de todas as maneiras e feitios, vai ser a atracção principal da primeira edição do Chocolat Festival Portugal, que chega pela primeira vez à Europa para dar a conhecer e promover o chocolate com elevado teor de cacau e o chocolate feito com cacau de qualidade.