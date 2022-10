Lei para evitar novos lesados divide supervisor, bancos e partidos

Banco de Portugal defende fixação de limite em 100 mil euros no acesso a produtos financeiros dos próprios bancos. Associação do sector quer que esse patamar mínimo se fique pela metade.

Está longe de ser pacífica a proposta de lei para regular a comercialização de produtos financeiros que fazem parte dos capitais próprios dos bancos junto de clientes de retalho. Um dos objectivos do diploma que vai ser votado nesta quarta-feira, na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), é evitar novos lesados, como aconteceu no caso da resolução do BES e do Banif, em que milhares de clientes subscreveram produtos de dívida dos próprios bancos, gerando perdas elevadas.