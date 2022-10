Sondagens apontam para mais um impasse nas eleições em Israel — ou uma vitória de Netanyahu

Começa nesta terça-feira a campanha eleitoral para as quintas eleições em Israel num prazo de menos de quatro anos.

A pergunta de um milhão de euros para as próximas legislativas israelitas é se algum bloco conseguirá a maioria de 61 lugares no Parlamento ou se irá haver outro impasse e outras eleições. Para já, o bloco mais bem posicionado é o liderado por Benjamin Netanyahu, que tem tido à volta de 60 deputados previstos nas sondagens, enquanto o do actual primeiro-ministro (interino), Yair Lapid, tem tido à volta de 56.