Maltratou mulher e filho deficiente. Juízes tiraram-no da cadeia por ser idoso

Depois de sair da prisão agressor ficou cinco dias na casa da vítima, de quem estava proibido de se aproximar. Tribunal não avisou mulher da libertação do recluso.

Um homem que maltratava a mulher e o filho deficiente foi libertado da cadeia por ordem do Tribunal da Relação de Lisboa, com o argumento de que padece de vários problemas de saúde devido à idade avançada. Os juízes desembargadores que assinam a sentença argumentam que as prisões não estão vocacionadas para serem lares de idosos. Depois de ser libertado, o agressor introduziu-se novamente na casa da vítima, apesar de estar proibido de se aproximar dela.