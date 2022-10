Kartause Ittingen, dos monges vegetarianos ao banco de sementes

A quinta do cantão de Thurgau, na Suíça, tem mais de 900 anos de história e uma ideia clara para o futuro: “O meu sonho é que as pessoas venham, que entendam e que façam parte da economia circular”.

Composta por cerca de 70 hectares de terrenos agrícolas diversificados, 32 de floresta e uma pastagem de montanha em Toggenburg, onde o gado é levado no Verão, Kartause Ittingen é uma das maiores quintas do cantão de Thurgau e talvez a única que reúne as condições perfeitas para continuar a tradição monástica de auto-suficiência. “Cultura, espiritualidade, educação, assistência social, hospitalidade e auto-suficiência”, enumera Valentin Bot, director do hotel do projecto, que faz tudo por preservar os valores monásticos que aqui coexistem “de uma forma singularmente única”.