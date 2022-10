Governo acelera progressão salarial de assistentes operacionais e técnicos superiores

O Governo foi sensível aos argumentos dos sindicatos e está disponível para reformular a sua proposta de valorização salarial dos assistentes operacionais com mais de 15 ou 30 anos de serviços e dos técnicos superiores. Este foi um dos resultados da ronda de negociações da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, com os sindicatos da função pública e que se traduzirá numa aceleração das progressões destes trabalhadores, de modo a reconhecer a sua antiguidade e a assegurar a distância entre as várias carreiras.