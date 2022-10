Elon Musk disse que não pode continuar a financiar as operações na Ucrânia da Starlink, a rede de Internet por satélite que tem sido essencial para as forças de Kiev, depois de um embaixador ucraniano o ter insultado no Twitter. Aqui ficam dez perguntas e respostas para perceber o sistema de satélites de Musk e o seu funcionamento na Ucrânia.