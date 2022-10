Dez cidades podem ganhar até 1 milhão de dólares para investir em ciclovias

Programa lançado pela Bloomberg Philanthropies propõe o reforço de ciclovias. Todas as cidades com mais de 100 mil habitantes podem concorrer.

A Bloomberg Philanthropies lançou esta semana uma iniciativa de investimento em ciclovias. A Bloomberg para Infra-estruturas de Ciclismo (BICI) tem como propósito “tornar a utilização das bicicletas nas cidades mais fácil para os residentes”, uma vez que “ajuda a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, reforça a saúde pública e aumenta as oportunidades económicas”, afirma Michael R. Bloomberg, fundador da Bloomberg LP e da Bloomberg Philanthropies, em comunicado.

Esta iniciativa irá ajudar dez cidades com o mínimo de 100 mil habitantes ao redor do mundo a criar infra-estruturas de ciclismo seguras e a dar oportunidade aos residentes de optarem por meios de transporte mais sustentáveis.

Assim, este programa, que é uma parceria com a Global Designing Cities Initiative (GDCI), irá dar até 1 milhão de dólares (sendo que o valor pode variar entre os 400 mil dólares e 1 milhão de dólares) às cidades para implementarem este plano. Além do financiamento, as cidades recebem também “assistência técnica da GDCI na implementação do projecto, concepção de ciclovias, recolha de dados, participação dos residentes e outras práticas de sucesso”, lê-se no comunicado.

As candidaturas já estão abertas e decorrem até 3 de Fevereiro de 2023. As dez cidades seleccionadas serão anunciadas durante a “Primavera de 2023”, refere o comunicado. A organização está consciente que a implementação do programa pode provocar reacções menos positivas entre os habitantes.

"Vai haver sempre uma reacção negativa quando se experimentam coisas novas”, remata Sadik-Khan, que dirige o conselho consultivo da GDCI, ao The Guardian.“Quando se muda o status quo, o status quo é deixado para trás. Mas pensamos que os especialistas mundiais vão ajudar a dar autoridade e credibilidade a estes programas.” E acrescenta: “Temos de lutar contra esta ideia de que a bicicleta é recreação, de que os ciclistas não pertencem às ruas da cidade, que na realidade são apenas para automóveis. Assistimos a uma verdadeira revolução, particularmente na Europa, das cidades que vêem a bicicleta como um verdadeiro investimento em infra-estruturas urbanas para a saúde a longo prazo das suas cidades”.

O programa do projecto e o formulário de candidatura estão disponíveis no site da Bloomberg Philanthropies.

Texto editado por Amanda Ribeiro