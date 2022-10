A 4.ª edição do Open Studios Faro volta a abrir portas a todos os amantes de arte

Espaços de criação de 30 artistas voltam a abrir-se ao público na quarta edição do Open Studios Faro, entre 21 e 23 Outubro, num circuito cultural por casas particulares, ateliês, galerias e espaços públicos da capital algarvia.

“O objectivo é dar a conhecer o trabalho e os espaços de criação dos artistas, habitualmente vedados ao público, através de um circuito multidisciplinar onde os visitantes podem até participar em práticas criativas”, disse à Lusa Daniela Garcia, da organização.

A edição deste ano integra um roteiro com visitas a 17 espaços privados de 30 artistas locais e actividades em jardins públicos, museus, galerias, associações e alojamentos locais, num programa multidisciplinar paralelo que inclui palestras, sessões de cinema e oficinas artísticas para toda a família.

De acordo com Daniela Garcia, a edição deste ano vai ter, pela primeira vez, “um roteiro alargado a zonas fora da cidade de Faro, com a inclusão de ateliês de dois artistas na Bordeira e em Santa Bárbara de Nexe”. “A intenção é crescer a cada edição para novos espaços e conceitos, mas tivemos a preocupação de manter um roteiro mais ou menos com uma distância que fosse fazível a pé”, referiu.

Entre as novidades está também a realização de um leilão solidário de arte no último dia, às 17h, no Ginásio Clube de Faro, do qual parte das receitas reverte para a Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL), com a participação sujeita a um registo antecipado. “Mantemos o foco nos roteiros artísticos, mas queremos igualmente destacar o leilão de arte, onde vão ser leiloadas peças dos artistas integrantes no evento, de modo a angariar verbas, uma parte para os artistas e outra a favor da ASMAL”, referiu.

O circuito cultural deste ano inclui também visitas ao Museu Regional do Algarve, galeria da direcção regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude e associações de Faro.

A quarta edição do Open Studios Faro arranca no dia 21, às 17h, com a instalação Portal X001” do artista plástico Xana, no Jardim Manuel Bívar.

As visitas aos estúdios decorrem na sexta-feira, das 10h às 13h, para as escolas do concelho, e no sábado e domingo para o público em geral, das 10h às 13h e das 14h às 18h. No sábado, às 10h, decorrerá uma visita guiada a cinco espaços seleccionados e conduzida por Ana Isabel Soares, docente da Universidade do Algarve, cuja participação está sujeita a reserva.

“À excepção dos workshops”, todas as actividades e visitas são de entrada livre.