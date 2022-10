Eu tenho um lado

Os últimos dias ficaram marcados por uma unanimidade nas críticas ao Presidente da República. Para além do tiro ao alvo na sequência das declarações sobre os abusos sexuais na Igreja juntaram-se críticas a “Presidente que fala de mais”, que “está perdido neste segundo mandato”, que se “isolou”, existindo até quem tenha aventado a possibilidade de o mandato presidencial poder estar em causa. Não fiquei espantado com o facto de uma bateria de críticas vir da esquerda. Mas pasmei com o comentário de diversas personalidades à direita e com o facto de se deixar espaço, aliás bem aproveitado, para ser António Costa a assumir a defesa presidencial.