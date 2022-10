Partidos lamentam declarações de Marcelo sobre abusos na Igreja

Marcelo Rebelo de Sousa recebe esta quarta-feira os partidos com assento parlamentar em Belém. Declarações do Presidente da República sobre casos de abuso sexual na Igreja originaram coro de críticas.

Os partidos começaram a reagir, esta quarta-feira, às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre os abusos sexuais na Igreja. Apesar de os encontros em Belém serem sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2023, os partidos deixaram têm deixado clara a sua posição sobre um dos temas do dia.

Rui Tavares, deputado único do Livre e o primeiro líder a encontrar-se com Marcelo, considerou que, no discurso público sobre os abusos sexuais na Igreja, “as vítimas têm de estar em primeiro lugar” e que é preciso ter “cuidado” com as palavras.

Questionado pelos jornalistas sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou não ser elevado o número de denúncias, Rui Tavares alertou para os riscos do discurso dos titulares de órgãos de soberania. “Não podemos correr o risco de que as pessoas se sintam desvalorizadas”, afirmou. “Temos de nos focar em quem sofreu e que pode ainda estar a sofrer para que partilhe a sua experiência para que não volte a acontecer”, acrescentou.

Questionado sobre se os esclarecimentos posteriores do Presidente da República foram suficientes, Rui Tavares sustentou que é necessário “reconhecer que se errou”. “Ninguém duvida de que o Presidente da República tenha empatia, é preciso reconhecer que essa empatia pode não ter passado”, disse, evitando assumir que Marcelo Rebelo de Sousa tenha de pedir desculpas: “Cada um fala por si”.

Pouco depois, à saída da audiência com o chefe de Estado, Inês de Sousa Real, líder do PAN, afirmou que a matéria não foi abordada na reunião com Marcelo em Belém, mas deixou clara a sua posição. “Lamentamos profundamente as declarações do senhor Presidente e achamos que as vítimas merecem outro tipo de compromisso por parte das insinuações do Estado na reposição, não só dos seus direitos, mas também no reconhecimento da dimensão destes crimes”, resumiu.

Luís Montenegro não comenta declarações

O PSD só vai ser recebido esta tarde em Belém, mas, à margem de uma visita à Universidade de Évora, Luís Montenegro foi questionado sobre as declarações de Marcelo. O responsável do PSD não quis comentar as afirmações do Presidente da República sobre os abusos sexuais na Igreja. No plano geral, o social-democrata considera que todas as denúncias devem ser “investigadas até às últimas consequências”.

Foto Presidente reservou dia para ouvir partidos António Cotrim/Lusa

“Sejam eles [os prevaricadores] querem forem, as suas origens, o que seja”, afirmou Montenegro esta quarta-feira, acrescentando que o crime de abuso sexual de crianças é “horroroso” e que “todos os casos são merecedores de uma investigação profunda e um apuramento de responsabilidades absolutamente exigente”.