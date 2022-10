Marcelo pede desculpa por declarações sobre abusos: “A minha intenção não foi ofender quando disse o que disse”

O Presidente da República pediu esta quinta-feira desculpa pelas palavras que geraram indignação sobre os abusos sexuais na Igreja.

“A minha intenção não foi ofender quando disse o que disse, mas se porventura entenderam, uma que seja das vítimas que está ofendida, eu peço desculpa por isso. Não era esse o meu objectivo. O meu objectivo era exactamente o contrário”, disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas transmitidas pelas televisões.

O Presidente explicou que o seu objectivo era o de “temer que muitas vítimas, por medo por limitação, não tivessem falado, e o número, que deveria ser ainda mais alto, tivesse ficado por onde ficou”.

Marcelo agradeceu também aos portugueses pelas “centenas e centenas de mensagens” que recebeu nos últimos dois dias. Marcelo revelou que essas mensagens referem o conhecimento que os portugueses têm dele, “dizendo no fundo aquilo que é óbvio: que me conhecem há não sei quantos anos, que conhecem os meus sete anos de mandato e que, portanto, sabem que as causas sociais dos pobres, dos explorados, dos dependentes e dos abusados são as minhas causas sociais”. “E portanto, que me acompanham, dizendo nós conhecemos o seu carácter. É o que é não muda aos 74 anos e ao sétimo ano de mandato”.

O presidente deixou ainda uma palavra aos portugueses “em geral, mas também em especial para a comunicação social e para aqueles que no mundo político formularam os seus juízos”. “Em democracia é fundamental o papel da comunicação social”, disse, acrescentando que faz parte da democracia o espírito crítico, a abertura, o não haver as censuras próprias da ditadura e haver a liberdade própria da democracia”.

Marcelo terminou deixando uma garantia aos portugueses e “a todos quanto servem os portugueses na comunicação social, nos movimentos sociais e nos partidos políticos": “É que o Presidente cá está, vai continuar o seu caminho - caminho que tem ainda pela frente três anos e meio - exactamente como sempre foi, sem mudar uma vírgula nos valores, nos princípios, na determinação”.

As palavras do chefe de Estado surgem depois das primeiras declarações feitas terça-feira à noite, quando comentou o balanço do número de queixas de abusos sexuais na Igreja, terem causado indignação, obrigando até o primeiro-ministro a sair em defesa do Presidente. António Costa considerou que a interpretação que estava a ser feita das palavras do Presidente era “muito errada”, e que quem a estava a fazer devia um pedido de desculpas ao chefe de Estado. Marcelo escolheu o caminho oposto e pediu ele próprio desculpas.