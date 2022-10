Six Senses Douro Valley promove retiros de bem-estar com especialistas internacionais

O hotel, que habita na margem do rio Douro em Lamego, recebe, entre Novembro e Março, cinco retiros com especialistas internacionais para proporcionar aos hóspedes um conjunto de experiências para encontrarem o bem-estar físico e espiritual.

A temporada para encontrar o bem-estar espiritual está de regresso ao Douro. O Six Senses Douro Valley, em Lamego, abre as portas entre o próximo mês e Março do próximo ano, para apresentar um conjunto de cinco retiros com especialistas de renome internacional, com o objectivo de proporcionar aos participantes momentos de descontracção sob o ambiente de tranquilidade do rio Douro.

De 5 a 8 de Novembro, Malika Soul, técnica de bem-estar cabo-verdiana, recebe os participantes para o Queens’s Retreat, um retiro focado especificamente nas mulheres, que pretende oferecer várias ferramentas para que consigam encontrar “um maior equilíbrio mental, profissional, emocional, físico e espiritual”, lê-se na nota de imprensa.

O retiro oferece sessões diárias de ioga, trabalho com sombras, meditação guiada de cura sonora e ainda uma sessão de reiki e uma sessão de cromoterapia e crioterapia. O Queens’s Retreat proporciona ainda a participação num workshop interactivo com a sexóloga Michelle Hope. O valor para este retiro é de 2860 euros por pessoa e 4980 euros por casal.

De 9 a 13 de Novembro, o hotel recebe o retiro Soul Shift – A Spiritual Immersion liderado por Maureen Hancook, uma médium norte-americana, para oferecer “uma experiência única de busca espiritual num espaço que leva à introspecção”, menciona o comunicado.

Durante estes cinco dias, os participantes podem usufruir de workshops de meditação, intuição, acupressão e de comunicação com vidas passadas. Além destas actividades, o retiro oferece a possibilidade de fazer uma excursão a um vinhedo local para provar os vinhos da região, fazer uma viagem pela cidade de Lamego e ainda exercícios de cultivo de energia (Qi gong). O retiro Soul Shift tem o valor de 3063 euros por pessoa e 4285 por casal.

Ainda em 2022, o Six Senses Douro Valley é também palco de um outro retiro, de 8 a 11 de Dezembro, o Journey to Reconnection, apresentado por Ana Moreira, médica de medicina integrativa. Este está especialmente delineado para os participantes aproveitarem os “benefícios da medicina integrativa e um estilo de vida que combina a medicina convencional com as técnicas da medicina alternativa”, descreve o comunicado.

O objectivo deste retiro é que os participantes alcancem um estado físico e mental ideal para começar o ano de 2023 da melhor maneira. Para isso, durante três dias, os hóspedes têm a oportunidade de realizar um exame neurovascular, que mede o stress mental e físico e a elasticidade arterial, um exame de termografia e ainda realizar sessões de ozonoterapia médica, de relaxamento e tratamentos ortomoleculares endógenos. O preço deste evento está fixado em 2960 euros por pessoa e 4870 euros por casal.

Em 2023, o hotel tem preparado o The Reseat Retreat, com a life coach Puja McClymont, entre os dias 8 e 11 de Janeiro. Este retiro pretende fornecer aos participantes as ferramentas necessárias para que consigam assumir o domínio da sua vida, para iniciar o novo ano com o bem-estar desejado. Diariamente, haverá sessões diárias de meditação e de ioga restaurativa, assim como workshops de coaching. O valor é de 2400 euros por pessoa.

De 27 de Fevereiro a 3 de Março, Ben Greenfield, um guru do bem-estar norte-americano, vai liderar o Boundless Retreat, desenhado para que os participantes encontrem o “bem-estar autêntico”. Este encontro funcionará através de uma “experiência imersiva” e uma “jornada pessoal de descoberta projectada para alcançar o máximo desempenho físico e mental”, refere o comunicado. As actividades que serão desenvolvidas ainda não estão definidas.

Enquanto a época dos retiros ainda não chega, o jardim orgânico do Six Senses Douro Valley recebe no próximo domingo, 16 de Outubro, um Sunset Market, onde todos os hóspedes e não hóspedes podem usufruir de cocktails, vinhos da região e diversos espaços de cozinha ao vivo com chefs do hotel para dar a conhecer a tradição e cultura gastronómica portuguesa. O preço deste evento é de 160 euros por pessoa e para fazer reservas é necessário entrar em contacto através do email hostess-dourovalley@sixsenses.com.

Texto editado por Bárbara Wong