TikTok lucra com livestreams de refugiados sírios que pedem donativos

Com muito poucas formas de fazer dinheiro, várias famílias em campos de refugiados sírios recorrem às redes sociais para pedir donativos. Centenas recorrem ao TikTok para fazer transmissões em directo, todos os dias, pedindo dinheiro aos utilizadores. A rede social, concluiu uma investigação da BBC, fica com até 70% das quantias arrecadadas.

Os livestreams (directos) duram horas, com crianças a pedir, durante toda a transmissão, donativos na forma de presentes digitais que podem ser levantados em dinheiro pelos receptores.

A investigação acompanhou 30 destas contas durante cinco meses nos campos do norte da Síria para deslocados pela guerra no país. Recolhendo informação sobre as transmissões, foi possível concluir que uma conta conseguia amealhar mais de mil dólares em apenas uma hora. As pessoas nos campos, no entanto, recebiam uma fatia muito pequena desse bolo, e o TikTok ficava com quase 70% do valor dos presentes.

Num teste da BBC em que foram enviados presentes do Tik Tok de cerca de 110 euros, foi possível perceber que, no final da transmissão, a conta síria ficava com apenas 34 euros – aos quais ainda são retirados 10% de taxa ao levantar o dinheiro e outros 35% para intermediários da rede social que fornecem os telemóveis às famílias nos campos de refugiados.

O TikTok disse que vai tomar medidas contra as transmissões de “mendicidade exploratória”, referindo que esse tipo de conteúdo não é permitido na plataforma. Numa primeira acção, baniu as contas apresentadas pela investigação. A BBC adianta que entrou em contacto com várias instituições de caridade a trabalhar na Síria para ajudar as famílias envolvidas como alternativa às transmissões no TikTok.