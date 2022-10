Região italiana paga viagens de comboio e entrada em museus a quem a visitar

Nova campanha turística da região de Friuli Venezia Giulia, no Norte de Itália, reembolsa quem chega de comboio e oferece passes turísticos com museus e transportes gratuitos.

Enquanto algumas zonas de Itália se debatem com o excesso de turismo e outras pagam a quem queira lá morar, a região Friuli Venezia Giulia quer atrair mais visitantes a este recanto do Norte de Itália enquanto promove a sustentabilidade no turismo, com uma nova campanha promocional.

Em vigor até 31 de Maio de 2023, a nova promoção da entidade regional reembolsa a totalidade do preço dos bilhetes, ida e volta, a quem chegar de comboio à região, localizada junto à fronteira com a Áustria e a Eslovénia, a partir de qualquer ponto do território italiano. Oferece ainda o cartão FVG, com entradas gratuitas em museus e transportes públicos, além de vários descontos noutras atracções turísticas da região, válido por 48 horas ou uma semana, dependendo da duração da estadia.

Para usufruir da campanha, no entanto, é necessário ficar alojado um mínimo de duas noites em Trieste (capital da região), Udine (no coração de Friuli), Grado (estância balnear conhecida como a “pequena Veneza” devido aos seus canais) ou Lignano Sabbiadoro (também afamada pelas praias cálidas no mar Adriático), numa das unidades hoteleiras que mantêm acordos de colaboração “com consórcios ou redes empresariais de promoção territorial” na região e tratar de tudo através do operador turístico Travel One.

No fundo, a campanha “Descobre a FVG com a Trenitalia” divide-se em quatro pacotes turísticos, um para cada destino, com bilhetes de comboio, cartão turístico e alojamento com pequeno-almoço incluído, única componente paga pelo visitante. Cada pacote é válido apenas para viagens com destino a estações de comboio específicas a bordo da Trenitalia e em segunda classe ou equivalente (inclui linhas Intercity e Frecce, estas de alta velocidade).

A reserva com 72 horas de antecedência é obrigatória. A oferta promocional é aplicável apenas a reservas de estadias para, no mínimo, dois adultos, e não está disponível nas épocas altas do Natal, passagem de ano ou Páscoa.

Mais informações nos sites da Travel One e da entidade de turismo regional.