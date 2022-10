O Pot-Pourri fiscal

Nunca é demais recordar que mexer no IRS deixa de fora os mais pobres. Por isso, faltam transferências diretas no OE 2023: uma espécie de programa “Famílias Primeiro” corrigido, mais generoso para quem menos tem e menos abrangente nas famílias cobertas. O OE reforça o abono de família e implementa o que faltava da Garantia para a Infância, dirigida às crianças em pobreza extrema. No entanto, estas medidas são a continuação da proposta de OE 2022 entregue há um ano e chumbada no Parlamento, pelo que não foram desenhadas para mitigar os efeitos da inflação no orçamento das famílias mais pobres.