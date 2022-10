Há décadas que as iranianas protestam contra o hijab. O que mudou?

No Irão, as mulheres têm sido fundamentais na organização destes protestos em que exigem mais liberdade para se vestirem, mas não só.

As vozes abalam as ruas do Irão, gritando bem alto palavras como “mulheres, vida e liberdade”. É assim desde que Mahsa Amini morreu sob custódia da polícia, depois de ter sido detida por alegadamente não usar correctamente o véu islâmico, o hijab. Os primeiros protestos aconteceram após o funeral da jovem curda de 22 anos, no passado dia 17 de Setembro, e parecem não parar, apesar de o governo iraniano se mostrar intransigente.