Nesta fábrica produz-se o ingrediente-chave das aspirinas de todo o mundo

Da janela do carro vemos uma paisagem montanhosa e arvoredo asturiano. Pelo meio, deparamo-nos com uma ou outra central térmica, esta ou aquela fábrica e pequenas localidades ou casas dispersas. Placas indicam-nos que estamos no território do rio Nálon, em Espanha. Mas a indicação esperada acabaria de chegar após 30 minutos de viagem desde Oviedo: chegámos a Lada, que fica a dois minutos da localidade de La Felguera, com cerca de 20.000 habitantes. Vamos visitar a fábrica do ácido acetilsalicílico, o princípio básico da aspirina. Aqui, produz-se o ingrediente-chave das aspirinas de todo o mundo.