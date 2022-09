Putin vai anexar quatro novas regiões ucranianas à Rússia

Cerimónia vai acontecer na sexta-feira e contará com a presença dos líderes das regiões separatistas.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai anunciar, na sexta-feira, o processo formar de anexação de quatro territórios ucranianos numa cerimónia que vai acontecer no Kremlin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a cerimónia terá lugar às 15 horas de Moscovo (12 horas em Lisboa) de sexta-feira e que está relacionada “com os processos de adesão de novos territórios à Federação Russa”. Os acordos serão assinados “com os quatro territórios que realizaram referendos e fizeram pedidos correspondentes à parte russa”, disse Peskov.

Os dirigentes separatistas das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e os das regiões ocupadas de Kherson e Zaporijjia chegaram na quarta-feira à noite a Moscovo e vão reunir-se com Vladimir Putin, confirmou também Peskov. O Presidente russo fará um discurso na ocasião da assinatura dos decretos.

A anexação será assinada três dias depois de terminados os pretensos referendos nas quatro regiões, cujos dirigentes dizem ter terminado com uma maioria esmagadora favorável à integração na Federação Russa. O pedido para a adesão ao país foi feito na quinta-feira.

Os “referendos” são considerados ilegais pela generalidade dos países ocidentais e pelas principais organizações internacionais, uma vez que a votação decorreu em situação de conflito bélico, com denúncias de eleitores obrigados a votar sob ameaça de armas.

Segundo a agência Ria Novosti, os deputados da Duma (o Parlamento) “receberam um convite para o Kremlin para um evento a 30 de Setembro com a participação do Presidente Vladimir Putin”, cujo objectivo não é especificado. Os serviços secretos ocidentais acreditam que pode tratar-se da assinatura do decreto de anexação.

A decisão de Putin de incorporar as regiões na Rússia significa que Moscovo anexará vastas áreas da Ucrânia oriental e meridional, que representam cerca de 15% do território total da Ucrânia.