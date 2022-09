PPP podem estar de volta para pagar a Alta Velocidade

Já se sabia que a Alta Velocidade apostaria na corda litoral do país e que tentaria “agarrar” a Galiza e já se sabia que as contas apontam para um investimento de 4500 milhões de euros. O que nunca se tinha explicado é como se paga tal ambição – e essa é a grande novidade da apresentação desta quarta-feira do programa de Alta Velocidade (AV). De entre as propostas da Infra-estruturas de Portugal (IP) ressalta a hipótese do modelo de parceria público-privada (PPP).