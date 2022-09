Marguerite foi filha única, agora tem 101 bisnetos

Aos 99 anos, Marguerite conta com 11 filhos, 56 netos e 101 bisnetos. “Adorei tê-los e ter tantas pessoas à minha volta”, conta sobre os filhos.

A vida como filha única foi, para Marguerite “Peg” Koller, algo solitária. “Tinha de sair de casa para encontrar crianças com quem brincar”, relembra aos 99 anos, que cresceu em Filadélfia, EUA, e agora vive no condado de Montgomery, no estado norte-americano da Pensilvânia. “Queria mesmo ter irmãos.”