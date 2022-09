Doces do Minho com bolas-de-berlim, biscoitos de milho, chocolates, pão-de-ló e outras delícias

Entre 7 e 9 de Outubro, o centro de Viana do Castelo vai encher-se de coisas doces confeccionadas no Minho. O evento Minho Gastronómico segue depois para Braga e Guimarães.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena e quando a oferta de doces é grande. Entre os dias 7 e 9 de Outubro, o centro histórico de Viana do Castelo vai encher-se de coisas doces confeccionadas no Minho, biscoitos de milho de Paredes de Coura, bolinhos de Vizela, doces de romaria de Amares e compotas e licores com mel da Serra d'Arga, para além do ex-líbris torta de Viana, dos chocolates e dos doces típicos recheados de doce de ovos, as Santa Luzias, as princesas do Lima, os manjericos e o pão-de-ló. E convém não esquecer as bolas-de-berlim, os sidónios, os maçapães e os tradicionais doces de gema.

A mostra de doces regionais acontece entre a Praça da República e a Porta Mexia Galvão. Aí será o palco do evento Doces do Minho, que traz a Viana do Castelo a doçaria típica de 24 municípios. A iniciativa inclui mostra de doces, workshops, música, dança e animação e está inserida na iniciativa Jornadas Gastronómicas do Minho, promovida pela CIM Alto Minho, CIM Cávado e CIM Ave, numa tentativa de “trazer ao público o que de melhor se põe à mesa no Minho”.

Foto Viana vai encher-se de coisas doces Adriano Miranda

O evento, financiado pelo Norte 2020, pretende assumir a região como uma referência a nível nacional e internacional no que toca à boa gastronomia e lança o slogan “Experimentar com a alma, provar com o coração”.

Permite à gastronomia minhota “ganhar escala”, explicou o vice-presidente e vereador da Cultura da Câmara de Viana, Manuel Vitorino, referindo-se a um “momento de afirmação de um recurso importante”.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, considerou que este é um evento “transversal ao território, unindo 24 municípios e três CIM”, correspondendo a uma “visão conjunta” para “ajudar a promover o território”.

Ao longo dos três dias, a Praça da República vai acolher um mercado, num espaço destinado a exposição, degustação e venda dos doces tradicionais. Estará disponível um palco na Praça que, durante o evento, vai receber jovens bandas musicais, grupos de dança e DJ. A Porta Mexia Galvão vai receber showcookings, em espaços que pretendem apresentar aos participantes a pastelaria tradicional e suas as técnicas

Foto A Porta Mexia Galvão vai receber os showcookings Adriano Miranda

O evento integra igualmente um Moinho Aberto, dia 8 de Outubro, no Moinho de Carreço, actividade que tem como objectivo mostrar o processo tradicional da moagem do grão até ser obtida a farinha, destacando este produto importante na confecção dos doces tradicionais.

Nos dias 21, 22 e 23 de Outubro, será a vez de Braga acolher o evento Minho Gastronómico, tendo como destaque o peixe. A iniciativa encerra em Guimarães a 4, 5 e 6 de Novembro, incidindo na carne e caldos.