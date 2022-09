Conheça os produtos portugueses “locais e genuínos” distinguidos com o prémio Great Taste

O doce de tangerina e o azeite virgem extra e tangerina fresca mereceram a distinção máxima de três estrelas. As infusões da Quinta de Soalheiro, os azeites da Oliveira da Serra e os “queijos” veganos da Muka também foram destacados.

Compotas, azeite, mel, queijo, infusões, trufas de chocolate e de pêra bêbeda, bolas e bolos tradicionais — bola parda tradicional da Guarda, pão de ló de Margaride, bolo rainha e os ésses de Azeitão —, sardinhas em conserva, tremoços, molhos picantes, sal de trufas, flor de sal e queijos veganos. Cerca de 40 produtos portugueses brilharam em mais uma edição dos prémios Great Taste, evento organizado pela Guild of Fine Food, em Inglaterra, que nos anos noventa nasceu precisamente para valorizar os produtos locais e genuínos de qualidade de todo o mundo.

Em 1994, um ano depois de criada a associação Guild of Fine Food Retailers, nasce o Great Taste Awards com um conceito simples: perante o declínio das lojas independentes de comida fina, lojistas e produtores percebem que têm que trabalhar juntos para convencer os consumidores de que os alimentos de alta qualidade são preparados principalmente em pequenos lotes por fabricantes dedicados, usando ingredientes frescos, honestos e, sempre que possível, locais.

Anualmente, todos os produtos a concurso são avaliados numa prova cega — retirados previamente da sua embalagem de forma a não serem identificados antes de entrarem em contacto com o júri. Este ano o painel contou com 500 jurados e com mais de 14 mil produtos oriundos de 110 países.

Dois dos produtos portugueses a concurso mereceram mesmo a distinção máxima de três estrelas, o doce de tangerina da Quinta Pedagógica dos Prazeres, da Calheta, Madeira, e o azeite virgem extra e tangerina fresca (as tangerinas são prensadas directamente com as azeitonas recém-colhidas, um processo ancestral conhecido em Itália por agrumato), da Tastein.

As marcas que mais vezes foram destacadas foram a linha de infusões The Pur Terroir da Quinta de Soalheiro, os azeites da Oliveira da Serra e os "queijos” veganos e artesanais da Muka, marca fundada por Teresa Ferreira que arrecadou prémios pelos seus Cajuberto (alternativa ao Camembert), V’eden (semi-curado de caju), Cremoso de Alho e Ervas (estilo queijo creme) e Cremoso Fumado.

A lista completa pode ser consultada neste link.