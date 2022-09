Livro revela que Braga acolhe “bichos” como lontras, esquilos e cobras de escada

Obra, que tem fotografias de João Ferreira e textos do biólogo Pedro Alves, é uma “importante ferramenta pedagógica” que será oferecida às bibliotecas escolares e juntas de freguesia do concelho. Já pode ser consultada online e estará em breve à venda no Posto de Turismo de Braga.

O livro Os bichos de Braga, apresentado publicamente esta quarta-feira, revela a existência no concelho de espécies improváveis, como lontras no rio Este, esquilos no Sameiro ou cobras de escada no Monte do Picoto.

Falando na apresentação do livro, o vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Braga, Altino Bessa, descreveu esta como uma “publicação surpreendente, com um conjunto notável de imagens que foram captadas ao longo dos últimos dois anos”.

“Este livro reúne imagens que captam a pureza natural do concelho e têm o poder de nos transportar para a sua vida selvagem. É um trabalho de excelência que dá a conhecer à população espécies que se pensava não existirem no concelho”, referiu.

Em comunicado, o município diz que Os bichos de Braga é “uma obra única a nível nacional e uma importante ferramenta pedagógica, que dá a conhecer a fauna do concelho”. O livro tem fotografias de João Ferreira e textos do biólogo Pedro Alves.

Altino Bessa salientou que a obra resulta de “um trabalho de investigação exaustivo” e disse ainda que, “por se tratar de uma importante ferramenta pedagógica”, será oferecida a todas as bibliotecas escolares do concelho, assim como às juntas de freguesia.

A obra, que também pode ser consultada online através da plataforma Issuu, estará em breve à venda no Posto de Turismo de Braga.

Vacas-louras, escaravelhos de grande tamanho João Ferreira Poupa, que, conta o livro Os bichos de Braga, "ganhou o nome devido ao belo penacho que exibe no topo da cabeça" João Ferreira Tordoveia, que pode ser avistada em "campos agrícolas adjacentes a zonas florestais e rios da cidade" de Braga João Ferreira Fotogaleria João Ferreira

Para João Ferreira e Pedro Alves, ambos naturais de Braga, a publicação deste livro é a concretização de um sonho.

“Este foi um desafio lançado pela Câmara Municipal de Braga: descobrir e mostrar a fauna que este concelho partilha connosco. Desde o rio Este ao Cávado, do centro da cidade às aldeias mais rurais, dos bosques aos campos, dos muros de pedra aos edifícios de betão armado, procurei os bichos de Braga”, explicou João Ferreira.

Segundo o fotógrafo, o objectivo não foi fotografar todos os animais, mas sim “mostrar aos bracarenses que ainda podem passear no seu concelho e deliciarem-se com as pescarias de uma lontra no rio, ou com o piar de uma coruja nos bosques”.