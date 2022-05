Caminhada ao longo do rio Cávado: são 21 quilómetros entre Esposende e Barcelos

A Esposende 2000, em parceria com os municípios de Esposende e de Barcelos, vai realizar no dia 29 de Maio mais uma edição da caminhada “Cávado, o rio que nos une”, que ligará Esposende a Barcelos. Refere a organização que esta é “uma excelente oportunidade para visitar locais idílicos normalmente menos acessíveis ao público”.

A caminhada tem um grau de dificuldade de médio a elevado e desenvolver-se-á pelas margens do rio Cávado, num percurso de aproximadamente 21 km, com partida às 9h, da Zona Ribeirinha de Esposende (em Frente às Piscinas), e chegada prevista às 13h, junto à Igreja do Senhor Bom Jesus da Cruz, na cidade de Barcelos.

Foto Cávado, o rio que nos une Esposende 2000

Para aqueles que partirem de Barcelos, a organização providência transporte em autocarro para Esposende (concentração às 7h50 junto à Igreja Senhor da Cruz). Da mesma forma, haverá autocarro de regresso a Esposende após o fim da caminhada.

Esta caminhada integra os vários eventos inseridos o Programa de Acção para Valorização do Rio Cávado Aqua Cávado - O rio que nos une, que está a ser desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado e Agência de Energia do Cávado, com o objectivo de sensibilizar a população e as instituições locais para a importância da água no contexto dos recursos hídricos da região, sobretudo do Rio Cávado.

“É um percurso paisagístico e de elevado interesse cultural onde não vão faltar motivos para registo fotográfico”, refere a organização em comunicado.

As inscrições deverão ser feitas através de um formulário online (custo da inscrição: cinco euros, inclui transporte, guia do percurso, seguro e reforço alimentar sólido/líquido). A idade mínima é de 14 anos. Por questões de segurança dos participantes não é permitido o acompanhamento de animais domésticos, nomeadamente cães (salvo casos previstos pela lei).