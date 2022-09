Prémios Iris: a silhueta de uma gineta, o sol no "paraíso" Madeira e as árvores secretas do Gerês

A gineta (nome pelo qual é habitualmente conhecida a Genetta genetta) parece um gato de focinho afunilado, orelhas grandes, patas pequenas e uma cauda larga, comprida e anelada. João Ferreira conhece bem este animal (da família dos viverrídeos) de uma quinta abandonada nos arredores de Braga onde, aos poucos, o fotógrafo tem vindo a desenvolver um projecto sobre a natureza que foi tomando conta da propriedade, que se foi assilvestrando. "Passo lá muito tempo. Habituei-me a conhecer os animais", diz à Fugas o autor da fotografia vencedora da categoria Vida Selvagem da segunda edição do concurso Iris – Festival de Imagem de Natureza do Gerês.

Esta fotografia da "elegante silhueta" da gineta foi conseguida graças a um plano engendrado por João Ferreira, 35 anos, há sete anos ligado à fotografia. Por ser um animal essencialmente noctívago, o fotógrafo montou uma tela retroiluminada no interior de uma ruína, "desenhando" um cenário por onde poderia vaguear a "modelo". O disparo foi depois accionado por um sensor de movimento e um gel azul dá o tom à composição de onde pendem heras das vigas da estrutura abandonada. "Foi mais o trabalho de imaginação. Depois, foi só esperar que ela caísse na 'armadilha'", comenta João Ferreira a propósito do instante.

Mais do que o prémio de 450 euros, João Ferreira congratula-se por poder ter a sua fotografia ao lado das de fotógrafos cujo trabalho se habituou a admirar e que servem de inspiração às suas explorações fotográficas.

Na categoria Parque Nacional da Peneda-Gerês o vencedor foi Luís Afonso graças a uma fotografia da sua série A Vida Secreta das Árvores, esta em Vilarinho das Furnas.

Na categoria Paisagem Natural, o prémio foi entregue a Cândido Moisés por uma fotografia captada na ilha da Madeira, num fim de tarde de uma viagem fotográfica na companhia de Mário Cruz. Tudo aconteceu junto à Ponta de São Lourenço. "Só deu tempo de sairmos do carro a correr", conta à Fugas Cândido Moisés, gestor de projecto da Vodafone que se dedica à fotografia "mais a sério" há um ano e meio. "Fizemos campismo em vários pontos da ilha, o que nos permitiu ter condições de luz invulgares." A Madeira, observa, "é o paraíso da fotografia", graças ao seu "clima dinâmico". "Facilmente estamos acima das nuvens. É o cenário ideal".

O fotógrafo deixa uma palavra especial para o festival de fotografia do Gerês e para outros do género, essenciais na "motivação", na "partilha de experiências" e sobretudo no factor "comunidade", que cresce de ano para ano. "Todos crescemos melhor juntos".