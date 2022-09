Iris, a menina do olho do Gerês: Festival de Imagem de Natureza no parque nacional

O evento, recheado de palestras e debate, abre com um passeio fotográfico e termina com a apresentação dos vencedores do concurso de fotografia.

Em Portugal, falar de natureza é muitas vezes sinónimo de explorar o Parque Nacional da Peneda-Gerês. O município de Terras de Bouro volta assim a promover, nos dias 24 e 25 de Setembro, a segunda edição do IRIS – Festival de Imagem de Natureza do Gerês com diversas apresentações e debates, um passeio fotográfico (liderado pelo fotógrafo e embaixador da OM System, Mário Cunha) em pleno parque nacional e a apresentação dos resultados do concurso de fotografia Iris 2022 (que este ano contou com a submissão de mais de 800 imagens divididas por três categorias: PNPG; Paisagens Naturais e Vida selvagem).

“Com uma riqueza paisagística e com uma biodiversidade única, o Gerês é o lugar de eleição para juntar todos os amantes de fotografia de natureza”, refere em comunicado a organização do evento, que decorre no auditório Professor Doutor Emídio Ribeiro, no Centro de Animação Turística na Vila do Gerês, com entrada gratuita.

O Iris abre precisamente com o passeio fotográfico na companhia de Mário Cunha (8h). Logo após a sessão de abertura, pelas 14h, começa-se a debater o Gerês. No trilho da imprudência (Júlio Marquez), Além das Árvores (Ângelo Jesus) e As Vidas da Peneda (João Ferreira) são as palestras do dia.

Para o domingo ficam os painéis Vida Selvagem (Por trás da câmara, por Naia Pascual, e Mata de folhosas e pinhal, a vida selvagem ao lado de casa, por Carlos Rio) e Paisagem Natural (Sentir a fotografia ao sabor do vento, por Tiago Mateus), Atlântida - 20 anos de fotografia, por António Luís Campos, e Natureza Informal, por Ricardo Salvo).

Antes da sessão de encerramento, serão entregues os prémios do concurso Iris.