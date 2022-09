O dominó que fez cair Draghi num sistema partidário sempre imprevisível

Vários erros e posições de força são a explicação de Monica Frassoni, ex-eurodeputada que foi co-presidente do Partido Verde Europeu, para as eleições antecipadas deste domingo, em Itália.

A voracidade da campanha eleitoral italiana quase fez esquecer que no início de Julho nada fazia prever que as eleições do próximo ano seriam antecipadas. Mario Draghi, à frente de um governo de unidade nacional que incluía todos os partidos, menos o Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni, gozava de enorme respeitabilidade externa e de um apoio significativo entre os italianos. Mas depois, bem, depois Itália é a Itália das crises sucessivas, alguém deu o primeiro passo e ninguém foi capaz de travar o que poucos desejariam.