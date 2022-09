Novo juiz do BES deve ficar temporariamente impedido de despachar o caso

Em causa estão os efeitos de uma providência cautelar apresentada no Supremo Tribunal de Justiça que contesta o afastamento de Ivo Rosa como Juiz 2 do Tribunal Central de Instrução Criminal e a colocação de um colega auxiliar “sem habilitações legais para o cargo”.

O novo juiz de instrução do processo-crime ao colapso do universo Espírito Santo deve ficar temporariamente impedido de despachar o caso, na sequência de uma providência cautelar apresentada esta quarta-feira no Supremo Tribunal de Justiça.