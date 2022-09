Montenegro quer avaliação ambiental estratégica sobre novo aeroporto num ano

Líder do PSD escreve carta ao primeiro-ministro onde reitera disponibilidade para diálogo exclusivo com António Costa.

O líder do PSD, Luís Montenegro, já comunicou ao primeiro-ministro a posição do partido sobre o novo aeroporto de Lisboa. Em carta divulgada esta tarde, Montenegro mostra abertura para a realização de uma avaliação ambiental estratégica sobre as opções de Montijo e Alcochete, entre outras, com a participação de personalidades de “reconhecido mérito” e a concluir no prazo de um ano.

Na carta, Montenegro defende que se deve exigir ao concessionário “obras de requalificação” para iniciar “desde já” no aeroporto Humberto Delgado, com “definição de medidas mitigadoras dos impactos” dessas obras e o aproveitamento de capacidade de outros aeroportos no Norte e no Algarve bem como o “aeroporto de Cascais (na área do tráfego da aviação executiva e ligeira na região de Lisboa)”. O aproveitamento é ainda “mais premente” enquanto durarem as obras em causa.

O líder do PSD defende também a realização “imediata” de uma avaliação ambiental estratégica sobre Montijo e Alcochete, e “qualquer outra” localização que o Governo ou a estrutura encarregue da avaliação “decidam incluir”.

A avaliação ambiental estratégica deve ser atribuída a “personalidades de reconhecido mérito técnico, académico, científico, a indicar preferencialmente por entidades independentes”, incluindo protocolos com universidades como o MIT.

Neste estudo, que era também a condição que Rui Rio tinha imposto anteriormente para se avançar com uma decisão, Montenegro exige que haja uma “análise comparativa dos custos e prazos de execução de cada uma das localizações” em análise, incluindo-se infra-estruturas conexas e complementares exigidas para o “bom e integral funcionamento do novo aeroporto”.

Ao mesmo tempo que faz subir a pressão sobre o primeiro-ministro em torno do aeroporto, o líder do PSD afasta o presidente da câmara de Lisboa, o social-democrata Carlos Moedas, da mesa das negociações ao assegurar que o diálogo “se manteve e manterá circunscrito ao primeiro-ministro, de um lado, e ao presidente do PSD do outro”. Aliás, Montenegro informa que o interlocutor “técnico” para dar “esclarecimentos de qualquer índole” é Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD e também número dois da câmara de Cascais.

Na semana passada, Carlos Moedas disse, em entrevista à RTP, não prescindir de um lugar à mesa das negociações entre Luís Montenegro e António Costa, dispondo-se mesmo a aparecer de surpresa nos encontros.

A posição comunicada publicamente ao primeiro-ministro é assumida depois de terminado um conjunto de audições “a todos os sectores, interessados e responsáveis neste processo”, incluindo “a actual concessionária, as autoridades de navegação aérea, as ordens profissionais, sindicatos, companhias aéreas, grupos de estudo das várias opções em presença” e de “todos os grupos e organizações ambientalistas que se têm debruçado sabre o tema”.

Na missiva, Luís Montenegro não deixa de reiterar as críticas pela inacção do Governo nos últimos sete anos sobre o novo aeroporto mas reitera a disponibilidade para se “alcançar a maior convergência possível”.

O episódio do despacho do ministério das Infra-estruturas, liderado por Pedro Nuno Santos, que depois foi revogado por determinação do primeiro-ministro, não foi esquecido.

Apesar de reconhecer que o espírito de diálogo acertado com António Costa é “recíproco”, Montenegro considera que foi “grosseira, incompreensível e irresponsavelmente desrespeitado por um despacho publicado em Diário da República, ao arrepio dos compromissos assumidos e das mais elementares regras de convivência institucional, mesmo entre órgãos de soberania”.

Além de voltar a criticar as tentativas que o Governo fez para tentar “responsabilizar” o PSD por uma decisão em torno do novo aeroporto, o líder social-democrata remete a questão para o Governo. “Caberá agora ao Governo - que, ademais, dispõe de uma maioria absoluta no Parlamento - decidir o caminho metodológico a seguir, o qual terá a nossa aquiescência dentro das balizas supra enunciadas”, lê-se na carta.

Montenegro reitera a disponibilidade para continuar com um “diálogo construtivo” e espera que o primeiro-ministro “possa rapidamente tornar pública a decisão do Governo”.