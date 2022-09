O medo quando não resta mais nada

1. Comecemos pelo campo de batalha. Nas últimas três semanas, uma contra-ofensiva fulminante das tropas ucranianas na região de Kharkiv conquistou mais de seis mil quilómetros quadrados de território, no Nordeste do país, libertando dezenas de vilas e cidades. As tropas russas retiraram em debandada, praticamente sem resistência. Mais a sul, na região de Kherson, a contra-ofensiva ucraniana é mais lenta, mas está a conquistar terreno, deixando 20 mil soldados russos cada vez mais isolados de qualquer linha de abastecimento. Depois da retirada da região de Kiev, no início da guerra, é a maior derrota russa no terreno. A iniciativa passou para o lado da Ucrânia.