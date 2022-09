Tigrés acusam Eritreia de lançar “ofensiva em grande escala” na fronteira com a Etiópia

Se confirmada, a ofensiva marcaria nova escalada de uma guerra que deslocou milhões de pessoas e que desencadeou um desastre humanitário no Norte do país africano.

As forças rebeldes da região de Tigré, na Etiópia, anunciaram que tropas da vizinha Eritreia lançaram uma “ofensiva em grande escala” esta terça-feira. Revelam ainda que “estão em andamento duros combates em várias áreas ao longo da fronteira”.

“A Eritreia está a mobilizar todo o seu Exército, bem como reservistas. As nossas forças estão a defender, heroicamente, todas as suas posições”, disse o porta-voz da Frente de Libertação do Povo de Tigré (TPLF), Getachew Reda.

Getachew acrescentou, ainda, que tropas etíopes e forças especiais da região de Amhara também se juntaram à ofensiva.

O ministro da Informação da Eritreia, Yemane Gebremeskel, não respondeu aos pedidos de comentários da Reuters.

Se confirmada, a ofensiva marcaria nova escalada de uma guerra que deslocou milhões de pessoas e que desencadeou um desastre humanitário no Norte da Etiópia.

As tropas eritreias já tinham entrado na região de Tigré para apoiar os militares do Governo etíope, num conflito iniciado em Novembro de 2020. A retirada deu-se no ano passado.

No sábado, o Governo canadiano alertou que a Eritreia estava a mobilizar forças armadas para a fronteira. Yemane, por sua vez, confirmou, durante o fim-de-semana, que alguns reservistas foram convocados, mas garantiu que o Governo não estava a mobilizar toda a população.

O conflito em Tigré ressurgiu no fim de Agosto, violando um cessar-fogo que vigorava desde Março. No início deste mês, as forças da região disseram que estavam prontas para novo cessar-fogo e que aceitariam um processo de paz liderado pela União Africana.