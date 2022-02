Conflito militar entre o Exército federal e a Frente de Libertação do Povo Tigré está remetido ao Norte do país e numa fase de impasse. Estado de excepção dava poderes ao Governo para ordenar detenções abitrárias.

O Parlamento da Etiópia aprovou, nesta terça-feira, uma proposta do Governo de Abiy Ahmed para cessar a aplicação do estado de emergência no país africano cerca de três meses antes da data prevista.