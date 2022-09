Encontradas provas de violência extrema em múmias da América do Sul

A-M Begerock/R Loynes/OK Peschel/J Verano/R Bianucci/I Martinez Armijo/M González/AG Nerlich

Um esfaqueamento no tórax e um golpe na coluna descobertos em múmias de dois homens sugerem que eles tenham sido assassinados de forma brutal. Tudo isto aconteceu há mais de 700 anos na América do Sul.

Este é um autêntico caso de detectives – mas com uma investigação feita por cientistas. O caso é este: uma equipa de investigadores da Europa e dos Estados Unidos esteve a examinar três múmias da América do Sul pré-colombiana através de uma técnica de tomografia computorizada a três dimensões. Acabou por se concluir que duas delas (masculinas) morreram devido a violência extrema e que isso prova que esses dois homens terão sido “brutalmente assassinados”, refere o grupo em comunicado. O relatório foi agora divulgado num artigo científico na revista Frontiers in Medicine.