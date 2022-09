Com Alfama no coração, a hospitalidade é a arte e o ofício do hotel São Vicente

Em tempos, o edifício acolheu o Instituto de Artes e Ofícios da Fundação Ricardo Espírito Santo. Agora, é uma unidade de quatro estrelas com uma localização que fascina os hóspedes estrangeiros. Mas as portas do hotel também se querem abrir aos residentes. E talvez a melhor forma de conquistar os lisboetas possa ser pelo estômago.

Turistas palmilham a Calçada de São Vicente, no coração de Alfama, de telemóvel em riste — ora fotografam o cliché das portas portuguesas, ora procuram direcções no mapa. Numa tarde de segunda-feira, são eles os únicos a dar vida a estas ruas do bairro histórico, onde fica o São Vicente Alfama Hotel. Baptizado a partir do padroeiro de Lisboa, este quatro estrelas superior é o poiso dos estrangeiros que se encantam pela capital portuguesa e vence pela localização.