Marcelo com agenda internacional intensa até ao fim do ano

Depois de uma agenda nacional intensa no Verão, em que apareceu com grande frequência em eventos públicos e com intervenções constantes, em Setembro o Presidente da República vai contabilizar um total de 17 dias fora do país, e em Outubro tem, pelo menos, oito dias de agenda no estrangeiro. Embora grande parte das viagens dependam de calendários de outros países, Marcelo Rebelo de Sousa deixa o palco político nacional mais livre para o Governo e a Assembleia da República no momento da rentrée política.