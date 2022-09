Marcelo vai à posse de João Lourenço e ao funeral da rainha Isabel II

Presidência da República anunciou deslocação de Marcelo a Luanda na quinta-feira desta semana e a Inglaterra no domingo.

O Presidente da República vai estar presente na tomada de posse do Presidente da República de Angola, anunciou nesta segunda-feira o Palácio de Belém na sua página oficial.

“A convite das autoridades angolanas, o Presidente da República desloca-se esta semana a Luanda, para assistir, no dia 15 de Setembro, à cerimónia de tomada de posse do Presidente reeleito da República de Angola, João Lourenço”, lê-se na nota presidencial.

A cerimónia de investidura do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e da vice-presidente da República, Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, vai ter lugar em Luanda, na Praça da República. A cerimónia acontece depois de o Tribunal Constitucional ter validado, na última quinta-feira, os resultados que dão vitória ao MPLA nas eleições de 24 de Agosto.

Depois de ir a Luanda, Marcelo marcará presença nas cerimónias fúnebres da rainha Isabel II, no dia 19 de Setembro. A partir de Brasília, onde esteve para assinalar os 200 anos de Independência do Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa disse na semana passada que o Reino Unido é “o mais antigo aliado português” e “só podia ser o chefe de Estado a a estar presente em representação dos portugueses” no funeral.

“O funeral está marcado para dia 19 e eu irei no dia 18”, revelou mais tarde, já em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita à Feira do Livro de Lisboa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, também estará presente nas cerimónias fúnebres.