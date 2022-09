Quatro estudantes e um chef criaram um livro de receitas grátis para universitários (sem massa de atum)

Ficar colocado numa universidade longe de casa significa, para muitos jovens, entrar pela primeira vez no mundo da cozinha – e recorrer às populares receitas de massa com atum ou com salsichas. Rui Cerveira, professor do curso de Restauração e Catering do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), e quatro estudantes aperceberam-se disto e, surpreendidos com algumas “receitas esquisitas” que incluíam bifes grelhados com ketchup, decidiram fazer alguma coisa para ajudar. No início do ano lançaram o livro Receitas Criativas para Tempos de Crise.