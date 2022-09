Governo promete 1400 milhões às empresas, mas só o PS acredita nas contas

Mais de metade do apoio prometido é crédito bancário com garantia pública. Empresários agradecem algumas medidas, mas criticam “falta de ambição” e falta de detalhes.

O Governo prometeu ajuda de 1400 milhões de euros às empresas, mas a maioria desse bolo é dinheiro que não vai sair do bolso do Estado tão cedo – e talvez nunca saia. Por isso, foram céleres as críticas ao pacote apresentado esta quinta-feira pelo ministro da Economia. No parlamento, só o PS bateu palmas. No meio empresarial, os elogios foram tímidos e sempre acompanhados por críticas.