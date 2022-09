Ucrânia acusa Rússia de utilizar drones iranianos

As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram, esta quarta-feira, que destruíram um drone de fabrico iraniano nos arredores da cidade de Kupiansk, localizada na região de Kharkiv, no Noroeste do país.

“Com um alto grau de probabilidade, pode dizer-se que as Forças Armadas ucranianas destruíram, pela primeira vez, um veículo ofensivo não tripulado iraniano, nas proximidades de Kupiansk”, revelou o Departamento de Comunicações Estratégicas das Forças Armadas da Ucrânia num comunicado citado pela Europa Press.

“Uma análise dos elementos da asa do drone permite afirmar com confiança que as Forças Armadas ucranianas destruíram, pela primeira vez, um drone iraniano. Estamos a falar de um drone kamikaze Shahed-136”, detalhou.

Também num relatório do Ministério da Defesa do Reino Unido, é revelado que a Rússia “terá usado pela primeira vez veículos aéreos não tripulados iranianos na Ucrânia”.

“A Rússia está, certamente, a aumentar o uso de armas de países fortemente sancionados pelo Ocidente, nomeadamente o Irão e a Coreia do Norte, à medida que os seus stocks começam a acabar. O abate do Shahed-136 perto da fronteira ucraniana sugere que a Rússia está a dar uso a este tipo de armas para conduzir ataques tácticos ao invés de continuar a efectuar ataques estratégicos a alvos longínquos no interior do território ucraniano”, acrescentou.

Os Estados Unidos anunciaram na semana passada a imposição de sanções contra uma empresa prestadora de serviços de transporte por fornecer drones iranianos à Rússia, bem como a outras três empresas e a um cidadão iraniano envolvidos na investigação, desenvolvimento e produção de aeronaves para os Guardas da Revolução do Irão.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou, por sua vez, que “o Exército russo sofre de sérios problemas de abastecimento na Ucrânia, em parte devido às sanções e ao controlo das exportações, o que acaba por forçar a Rússia a recorrer a países não confiáveis, como o Irão, para a obtenção de mantimentos e equipamentos militares.”