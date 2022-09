Edifício que albergou discotecas Jamaica e Europa vai passar a ser um hostel

O edifício emblemático do Cais do Sodré das discotecas Jamaica e Europa vai ser convertido num hostel premium e passar-se-á a chamar de Room007 Pink Lisboa. O quarteirão é formado pela Rua Cor-de-Rosa, Rua do Alecrim e Rua de São Paulo e foi vendido à cadeia de hostels espanhola Room007.

A conhecida discoteca Jamaica fechou com a pandemia em Março de 2020, mas irá reabrir ao pé da estação fluvial do Cais do Sodré, um anúncio feito em 2021. O Europa já reabriu nesse local.

O novo projecto espera criar 25 novos postos de trabalho e prevê abrir em 2025, com 80 quartos distribuídos pelos seis pisos do edifício. É, segundo um comunicado da empresa, pensado para acolher um público millenial e da geração Z.

Segundo Miguel Freitas, CEO da Hawk Real Estate Collective – empresa responsável pela venda do quarteirão – “é sem dúvida um activo emblemático que ocupa um lugar de destaque na cidade de Lisboa. É um edifício que estava ‘esquecido’ nesta zona, que como sabemos tem vindo a beneficiar de uma requalificação de qualidade, razão pela qual estamos muito orgulhosos de fazermos parte do futuro deste edifício cheio de carisma e que em breve terá uma nova história para contar”.

A cadeia de hostels já conta com duas unidades na Avenida da Liberdade - Bluesock Lisboa e Room007 Select Liberdade – e prevê a abertura de mais quatro unidades em Lisboa e no Porto que ainda estão em construção.